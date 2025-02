Immigrazione clandestina, blitz in Campania: 36 indagati

I carabinieri per la tutela del lavoro, insieme ai militari della guardia di finanza del comando provinciale di Salerno, su delega della Direzione distrettuale antimafia di Salerno, stanno eseguendo, nelle province di Salerno, Napoli e Caserta, un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Salerno nei confronti di 36 persone indagate per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, corruzione, falso in atto pubblico e autoriciclaggio.

Contestualmente viene data esecuzione, sempre congiuntamente tra i militari dell’Arma e gli appartenenti alle Fiamme Gialle a un decreto di sequestro preventivo di somme di denaro ritenute provento dell’attività illecita. Il provvedimento è collegato a un utilizzo fraudolento della normativa disciplinata dai Decreti Flussi ed Emersione. Maggiori elementi di dettaglio dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle ore 11,30 odierne presso questa Procura della Repubblica.