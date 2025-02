Nubifragio su Messina, torrenti esondati e strade allagate

Il temporale su Messina ha fatto straripare il torrente del villaggio di Zafferia, l’acqua ha trascinato alcune auto. I residenti sono intrappolati nelle abitazioni. Problemi da nord a sud della città per l’abbondante pioggia che sta cadendo dalle prime ore della giornata. Cimiteri, ville e parchi cittadini inibiti.

Un grosso albero è crollato lungo il viale Regina Margherita. Abbondante pioggia in contrada Scoppo. In viale Italia la rete di deflusso dell'acqua piovana è saltata in un punto, sollevando la sede stradale e causando la fuoriuscita di alcuni tombini. Nella zona di Gravitelli un black out elettrico dalle 11. Allagato il palazzetto dello sport di via Rocca Guelfonia.

La situazione più grave si registra nella zona sud della città, dove i torrenti Zafferia e Santo Stefano sono straripati. Già intorno alle 11 del mattino erano caduti 101 mm di pioggia, causando gravi disagi e allagamenti sulle sedi stradali, in particolare nella zona di San Filippo. A Galati Sant'Anna persone isolate in prossimità del ponte della Bartolini.