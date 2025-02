Cinghiali e daini, sulle Madonie riparte il piano di cattura

Partiranno a breve sulle Madonie le operazioni di contenimento dei suidi, dopo l’ok del dipartimento Sviluppo Rurale della Regione ed al termine di una articolata istruttoria che ha coinvolto tutti gli organi competenti. Dal 2023 ad oggi, circa 2700 i capi dei daini raccolti.

«Le catture - spiega il commissario dell’Ente Parco Salvatore Caltagirone - non sono uguali. Per i daini seguono gli abbattimenti, dato che si tratta di un animale che esce di giorno e quindi è facilmente identificabile e catturabile. Ma per quanto riguarda i cinghiali, abbiamo bisogno di chiusini e gabbie per prenderli. È già ripartito il mese scorso il piano dei suidi».