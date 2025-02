Arrivata a Bari la motovedetta con 43 migranti, non è stato convalidato il loro trattenimento in Albania

E’ arrivata nel porto di Bari la motovedetta della guardia costiera con a bordo i 43 migranti richiedenti asilo per i quali non è stato convalidato il trattenimento nel centro di Gjader in Albania.

I migranti, tutti uomini adulti di nazionalità bengalese ed egiziana, saranno trasferiti nel Cara di Bari Palese. A terra ad attenderli oltre ai primi soccorsi e le forze dell’ordine, anche un presidio dell’Arci che denuncia «il flop del modello albanese» e un una serie di «procedure illegittime e condizioni intollerabili» per i migranti. E’ il terzo trasferimento in Italia di migranti inizialmente trattenuti nel centro in Albania.

La motovedetta Degrazia, scortata da altre unità della guardia costiera, ha attraccato al molo del terminal crociere del porto di Bari. A breve comincerà lo sbarco che si concluderà in pochi minuti. I migranti saranno trasferiti al Cara di Bari-Palese a bordo di un bus. Questo gruppo di 43 migranti, che inizialmente era composto da 49 persone, era stato intercettato a sud di Lampedusa qualche giorno fa. Dopo il trasferimento in Albania martedì scorso, in sei erano già stati trasferiti in Italia nei giorni successivi perché minorenni o vulnerabili.