Oggi, 29 gennaio, Diana avrebbe compiuto quattro anni e da due non c'è più. Lo ricorda la sorella di Alessia Pifferi nel giorno in cui si sarebbe dovuto aprire il processo d'Appello a carico della donna condannata all'ergastolo in primo grado per aver lasciato morire di stenti la sua bimba di appena 18 mesi.

L'udienza è stata rinviata perché l'imputata non ha potuto essere presente davanti alla Corte d'Assise di appello per problemi di salute.