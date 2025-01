Esame di maturità: versione di Latino al Classico, Matematica allo scientifico

Il ministero dell’Istruzione ha pubblicato le materie oggetto della seconda prova scritta dell’esame di maturità. Latino e Matematica per lo Scientifico e il Classico sono le discipline scelte, con variazioni per gli altri indirizzi. Al liceo linguistico, secondo quanto prevede il decreto firmato dal ministro dell'Istruzione e del merito Giuseppe Valditara, la seconda prova sarà su Lingua e cultura straniera 1, mentre la lingua inglese è la materia per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo Turismo, Geopedologia, Economia ed Estimo e Costruzioni, Ambiente e Territorio. Discipline progettuali caratteristiche dei singoli indirizzi per il Liceo artistico; Teoria, analisi e composizione per il Liceo musicale; Tecniche della danza per il Liceo coreutico

Le commissioni d'esame

Le Commissioni d'esame alla maturità sono composte da un presidente esterno, da tre membri esterni e da tre interni all'istituzione scolastica.

L'esame si svolgerà secondo la struttura definita dal decreto legislativo 62/2017: una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle 8,30 di mercoledì 18 giugno; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio (per i Professionali delineati dal d.lgs. n. 61/2017, la seconda prova scritta non riguarda specifiche discipline ma le competenze in uscita e i nuclei tematici fondamentali di indirizzo alle stesse correlati); e l'orale, che ha l'obiettivo di accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale della studentessa e dello studente. Nel corso del colloquio, il candidato espone anche le esperienze svolte nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) e le competenze acquisite nell'ambito dell'Educazione civica. Per l'ammissione all’Esame di Stato è previsto lo svolgimento da parte dei candidati anche dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) e/o delle attività assimilabili secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio.