Non si hanno notizie di un’imbarcazione con 55 persone a bordo che avevano lanciato una richiesta di soccorso dalla Sar condivisa tra Malta e la Tunisia. Alarm Phone ha riferito che prima di aver perso ci contatti con i migranti una barca si stava avvicinando a loro. Le autorità tunisine hanno comunicato alla ong che non è in corso alcuna operazione di soccorso.