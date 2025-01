Naufragio in Tunisia, anche un neonato tra le 27 vittime

Tra i 27 morti recuperati dalle motovedette della guardia costiera e della Marina tunisina nel doppio naufragio di inizio anno al largo delle isole di Kerkennah, c’è anche il corpo di un neonato. Lo rende noto la Direzione della Guardia nazionale su Facebook, precisando che tra gli 83 subsahariani tratti in salvo vi sono anche 17 donne e sette minori, 15 sono stati portati in ospedale per le cure necessarie. Le ricerche in mare proseguono, ha annunciato la guardia nazionale.