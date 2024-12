Aereo con 67 persone a bordo precipita in Kazakistan: 25 sopravvissuti

Un aereo passeggeri partito da Baku, in Azerbaigian, e diretto a Grozny, in Cecenia, è precipitato in Kazakistan vicino all'aeroporto della città di Aktau. Si tratta di un volo della Azerbaijan Airlines: a bordo c'erano 67 persone (62 passeggeri e 5 membri dell'equipaggio). Come riferisce il ministero per le Emergenze kazako, ci sono alcuni sopravvissuti. Il velivolo era stato dirottato a Makhachkala e poi ad Aktau a causa della nebbia a Grozny. Sono 25 i sopravvissuti