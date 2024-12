Operaio muore sul lavoro a Milano, è rimasto schiacciato tra il suo mezzo e un'auto

Un operaio dell’Amsa, Maurizio Mazzeo di 52 anni, è morto, per cause in corso di accertamento, mentre stava lavorando a bordo di un mezzo della società di raccolta rifiuti milanese. L’incidente mortale - riferito dai vigili del fuoco di Milano - è accaduto intorno alle 18 nell’impianto di via Zama. Il corpo, rimasto schiacciato tra il mezzo Amsa e un’auto parcheggiata - è stato estratto dai pompieri del distaccamento di piazzale Cuoco quando l’uomo era già morto. Sul posto anche la polizia di Stato, l’Ats e il 118. L’operaio era residente a Cernusco sul Naviglio.

Amsa esprime «profondo cordoglio e vicinanza alla famiglia di Maurizio Mazzeo e ha da subito assicurato la massima collaborazione alle autorità competenti per stabilire le cause di quanto accaduto». Lo scrive in una nota l’Azienda che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani.