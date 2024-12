Salvini entra in aula al Pagliarelli: «Sono fiero di aver difeso il mio Paese, rifarei ciò che ho fatto»

Le parole di Matteo Salvini prima di entrare nell’aula bunker del carcere Pagliarelli per l’udienza del processo Open Arms, dove è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio. «Sono assolutamente orgoglioso di quello che ho fatto - ha detto il vicepremier - ho mantenuto le promesse fatte, ho contrastato l’immigrazione di massa. Qualunque sia la sentenza per me oggi è una bella giornata perché sono fiero di avere difeso il mio Paese. Rifarei e rifarò tutto quello che ho fatto e sono felice delle dimostrazioni di affetto che tantissimi italiani mi stanno portando. Entro in aula orgoglioso del mio lavoro. Non mollerò assolutamente».