Crac bar Curtatone a Firenze, condannati i fratelli siciliani Sutera

Per il crac del bar Curtatone il tribunale di Firenze ha condannato Renato Sutera a 7 anni di reclusione e il fratello Giovanni a 4 anni e due mesi con l’accusa di bancarotta e alla pena accessoria della inabilità all’esercizio dell’impresa commerciale e l’incapacità a svolgere uffici direttivi.

I due fratelli siciliani sono stati invece assolti (con formule ampia «perché il fatto non sussiste» e «per non aver commesso il fatto”) dall’accusa di truffa, anche tentata, ai danni dello Stato e da alcuni episodi intestazione fittizia di quote delle società che sono succedute per gestire la pasticceria Curtatone, tra le più note di Firenze. I giudici hanno dichiarato la prescrizione per altri episodi di intestazione fittizia.

Giovanni Sutera era stato condannato all’ergastolo per il rapimento e l’omicidio della 17enne Graziella Campagna, commessa di una lavanderia di Villafranca Tirrena (Messina), uccisa il 12 dicembre 1985. Poi, prima dei fatti fiorentini, il tribunale di sorveglianza di Firenze lo sottopose alla libertà condizionale, ed era dipendenti di una delle società che si erano succedute nella gestione della pasticceria fiorentina.