Save The Children, dal 2014 sono arrivati via mare 127.662 minori soli

Dal 2014 sono arrivati in Italia via mare 127.662 minori stranieri non accompagnati, prevalentemente adolescenti e preadolescenti, ma in alcuni anche bambini, con una media di 11.600 arrivi l’anno. Al 30 settembre 2024, più di un minore su 4 nel sistema di accoglienza era ospitato in grandi centri, tra cui strutture temporanee ed emergenziali, di questi oltre il 6% (252) in strutture per adulti.

Save The Children alla vigilia della Giornata internazionale del migrante, diffonde la quarta edizione del rapporto «Nascosti in Piena Vista», che quest’anno si concentra sul compimento dei 18 anni, una soglia critica e spesso traumatica nella vita dei ragazzi stranieri soli, i cui percorsi di crescita in Italia rischiano di interrompersi bruscamente.

In Italia sono presenti nel sistema di accoglienza e protezione 19.215 minori stranieri non accompagnati. Oltre il 75% ha tra i 16 (23,75%) e i 17 anni (52,15%), il 13,66% tra 7 e 14 anni e solo l’1,65% è nella fascia 0-6 anni. La Sicilia rimane la regione con la maggiore incidenza di minori stranieri soli (4.555 minori presenti al 31 ottobre 2024, pari al 24,78% del totale). L’87,70% è di sesso maschile. Tra le nazionalità più rappresentate ci sono l’egiziana (3.849), l’ucraina (3.631), la gambiana (2.224), la tunisina (1.973), la guineana (1.515).