Vi sarebbero 80 migranti a bordo di un’imbarcazione in condizioni precarie, nel Mediterraneo centrale. Lo fa sapere Alarm Phone, dopo la segnalazione pervenuta da parte delle persone a bordo. «Siamo in contatto con il gruppo fuggito dalla Libia - spiega Alarm Phone - sono alla deriva e non possono andare avanti e le onde sono alte. Hanno bisogno di soccorso il prima possibile».