Crollo del viadotto sulla Palermo-Agrigento, chiesta la condanna per l'ex Anas Ciucci

Ciucci: «Sorpreso, ma confido nella magistratura»

«Sono sorpreso ma confido che la magistratura faccia luce su questa faccenda». Così in una nota l’ex ad dell-Anas, Pietro Ciucci. «Ricordo - afferma Ciucci in una nota - che il viadotto Scorciavacche che non è mai "crollato", ha ceduto una parte del rilevato stradale di adduzione al viadotto. Peraltro non c’è mai stata inaugurazione in "pompa magna". Il tratto di strada, al momento del cedimento, era già stato cautelativamente chiuso al traffico, come evidenziato dal comunicato stampa emesso da Anas in data 30 dicembre 2014, e confermato con il successivo comunicato stampa del 4 gennaio 2015. Anche l’ipotesi in base alla quale l’opera fosse stata aperta anticipatamente per raggiungere ipotetici obiettivi di risultato, non risponde al vero. Come è stato accertato nel corso delle indagini non era previsto alcun premio legato alla produzione. In ogni caso - conclude Ciucci - nel 2014 Anas raggiunse un valore di opere aperte al traffico pari a tre miliardi di euro, pertanto i 13 milioni di investimento per il tratto di Scorciavacche sono del tutto marginali. Nella prossima udienza ripresenteremo gli argomenti e le prove a difesa».