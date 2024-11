Apprensione per la sorte di 44 migranti alla deriva da 5 giorni in acque di competenza del Sar maltese

Apprensione per la sorte di 44 migranti alla deriva in acque di competenza Sar maltese. Sono partiti dalla Libia cinque giorni fa. «Dopo molte ore - afferma Alarm Phone - in cui non è stato possibile stabilire un contatto, siamo riusciti a parlare di nuovo con il gruppo in difficoltà. Sono ancora in mare, si muovono lentamente, completamente esausti, senza cibo nè acqua. Malta continua a rifiutare qualsiasi aiuto, anche da parte di un mercantile che era pronto a intervenire».