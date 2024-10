Maltempo in Sicilia, interrotte numerose tratte ferroviarie

La circolazione ferroviaria è sospesa tra Valledolmo-Caltanissetta Xirbi e Dittaino sulla linea Palermo-Caltanissetta Xirbi-Catania, per i danni provocati dal maltempo che sta interessando la zona. È in corso l’intervento di ripristino della linea da parte dei tecnici di Rete Ferroviaria Italiana, con una prima stima di conclusione per lunedì 28 ottobre. Previste cancellazioni e attivazione di corse con autobus. Aggiornamenti nella sezione infomobilità di Rfi e di Trenitalia.