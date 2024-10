Processo Open Arms: il 18 ottobre i parlamentari della Lega scenderanno in piazza a Palermo al fianco di Salvini

I parlamentari della Lega venerdì prossimo saranno in piazza a Palermo «per manifestare solidarietà» a Matteo Salvini che, invece, sarà nell’aula bunker del carcere Pagliarelli dove è in programma l’arringa difensiva dell’avvocato Giulia Bongiorno, nell’ambito del processo Open Arms per il quale l’accusa - si ricorda sempre dalla Lega - ha chiesto sei anni di carcere per l’allora ministro dell’Interno.

«La manifestazione - sottolineano lo stesse fonti - ribadirà che la difesa dell’Italia non è un reato, senza aizzare la piazza in modo irresponsabile contro la magistratura e lo Stato come - si sottolinea ancora - fatto in passato da altri, per esempio a Riace dopo la condanna in primo grado dell’attuale europarlamentare di sinistra Mimmo Lucano, che poi - fa notare ancora la Lega - è stato condannato anche in Appello».