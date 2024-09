Pioggia e temporali sull'Italia, un morto sul Monte Rosa

Sempre in Valle d’Aosta, sul massiccio del Monte Bianco il maltempo non dà tregua e i soccorritori non riescono a raggiungere i due alpinisti italiani, Sara Stefanelli e Andrea Galimberti, lei ligure e lui lombardo, che sabato pomeriggio hanno dato l’allarme spiegando di essere bloccati a circa 4.600 metri e di rischiare l’ipotermia. Anche in Campania proseguono le ricerche del disperso, Giuseppe Guadagnino, travolto da una frana quasi due settimane fa.

Un’ondata di maltempo ha colpito gran parte dell’Italia. Gli annunciati temporali hanno allagato diverse città e causato danni nelle campagne. L’incidente più grave si è verificato sul Monte Rosa: un gruppo di alpinisti, spagnoli secondo le prime informazioni, sono caduti da un cornicione di neve a causa della scarsa visibilità. Un alpinista è morto e altri tre sono rimasti feriti; dal Castore, luogo dell’incidente (in un primo momento si era pensato ad una slavina), sono stati trasportati al rifugio Sella per poi essere portati a valle in ospedale.

I violenti temporali, che erano annunciati, sono dunque arrivati causando criticità tra strade chiuse e black-out. Per la giornata di domani è prevista una tregua, anche se ci saranno ancora piogge e temporali sulla fascia adriatica centro-meridionale e sul basso Tirreno. In settimana tutta l’Italia comunque sperimenterà un clima autunnale con un graduale ma sensibile abbassamento delle temperature e precipitazioni via via più intense e diffuse. Gli esperti de IlMeteo.it parlano anche di un possibile arrivo della neve sulle Alpi.

A Roma, sferzata da temporali soprattutto durante la notte, sono stati circa cento gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per alberi e rami pericolanti, danni causati dall’acqua, frane e dissesti. A Napoli le forti piogge hanno allagato i binari interrompendo per alcune ore la circolazione ferroviaria su alcuni tratti regionali; il forte vento ha poi causato la cancellazione di diverse corse degli aliscafi per le isole di Ischia e Procida.

Al Nord il maltempo ha messo in difficoltà molti centri. In Lombardia decine di interventi dei vigili del fuoco sono stati necessari nelle province di Monza e Lecco. Tre famiglie state soccorse dai vigili del fuoco a causa dell’esondazione del Rio Brovada, affluente del fiume Lambro, a Triuggio (Monza), perché rimaste bloccate all’interno delle loro abitazioni. Situazione difficile anche in provincia di Bergamo dove è esondato il torrente Morla allagando decine di box e scantinati.

L’ondata di maltempo infine non ha risparmiato le campagne dove si segnalano gravissimi danni tra campi allagati, serre distrutte e colture devastate, bloccando in alcuni territori anche la vendemmia, con i vigneti impraticabili per le operazioni di raccolta. A fare un primo bilancio degli effetti della perturbazione sull’agricoltura è la Coldiretti. Tra i territori più colpiti c’è la Toscana.