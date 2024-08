Marche, violentata a 14 anni: individuato il giovane sospettato di avere abusato della ragazzina

Le due amiche sono invece uscite prima e sarebbero state avvicinate dal ragazzo di 25 anni, che avrebbe offerto loro della droga, invitandole poi a bere qualcosa. Dal lungomare si sono spostati tutti e tre a piedi, percorrendo un tragitto piuttosto lungo fino alla zona di San Marone. Al bar Broadway, in via Dante Alighieri, si sarebbero trattenuti a bere insieme ad un amico del 25enne. La 14enne ha bevuto un cocktail alcolico mentre l’altra ragazza l’avrebbe rifiutato. Poco dopo tutti e quattro hanno lasciato il bar, raggiungendo la zona della pista ciclabile del Castellaro. Il 25enne e la 14enne si sarebbero allontanati dagli altri due, appartandosi. La 16enne è rimasta con l’altro giovane, anche lui di origine nordafricana, a parlare seduta su una panchina.

L’incubo si è materializzato dopo l’una di notte di mercoledì scorso. Le due giovani hanno lasciato il locale prima dell’orario in cui il nonno della più grande doveva andarle a prendere. L’appuntamento era per le 2, davanti allo chalet dove il nonno della sedicenne le aveva accompagnate.

Era andata a Civitanova Marche (provincia di Macerata) con un’amica per passare una tranquilla serata estiva in uno dei tanti chalet della spiaggia, sul lungomare sud Piermanni, ma lasciato il locale sarebbe stata abusata da un venticinquenne di origine marocchina già individuato dai carabinieri. È il racconto scioccante di una ragazza di soli 14 anni, italiana della provincia di Ancona, all’amica sedicenne con la quale era andata a trascorrere la serata.

Non vedendo tornare l’amica, la ragazza si è preoccupata e ha iniziato a chiamarla per nome, senza ricevere risposta. A quel punto ha lasciato di corsa la panchina dove si trovava per mettersi a cercare la 14enne. Le due amiche si sono ricongiunte poco dopo, cercandosi al cellulare: poi la confidenza del terribile abuso subito. Subito hanno chiamato il 112 per chiedere aiuto.

Una pattuglia dei carabinieri le ha raggiunte e ha chiamato una ambulanza che ha portato la ragazzina al pronto soccorso all’ospedale di Civitanova Alta. Nel frattempo l’amica è stata raggiunta dal nonno e insieme sono andati al nosocomio. I carabinieri hanno avvisato la tutrice legale della quattordicenne, un avvocato di Macerata: la ragazzina infatti vive con i nonni materni. Per lei è stato attivato il codice rosa. È stata trattenuta in ospedale per accertamenti fino a giovedì sera, quando è stata dimessa per tornare a casa, ancora sotto choc.

I carabinieri hanno già sentito l’amica per una parziale ricostruzione dei fatti. Nel pomeriggio di ieri hanno iniziato a sentire anche la quattordicenne, in forma protetta, alla presenza di una psicologa, in caserma a Civitanova. Il presunto stupratore è stato individuato: al termine dell’audizione della vittima potrebbe scattare un fermo per violenza sessuale per il 25enne.

Un mese fa un fatto simile era accaduto sempre a Civitanova Marche. Dopo una serata trascorsa tra locali due amiche avevano conosciuto due giovani di 20 e 26 anni, di origine straniera. In un appartamento una delle ragazze, anche lei minorenne, avrebbe subito una violenza sessuale.

Due episodi di violenza che scuotono la comunità di Civitanova Marche. Il sindaco Fabrizio Ciarapica si dice «rammaricato per il violento e deprecabile atto» ma sottolinea che Civitanova «è una città sicura, dove numerosi sono stati in questi anni gli interventi per garantire accoglienza e una pacifica convivenza soprattutto in un periodo, quello estivo, quando si concentrano fino a 100-120 mila persone».