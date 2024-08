Bonus fieno della Regione agli allevatori, la Coldiretti: sistema snello e veloce

Il voucher fieno è un atto concreto, veloce, innovativo dove l’utilizzo dei fondi pubblici è visibile e soprattutto allevia le difficoltà causate dalla mancanza di pioggia. Una soluzione che rappresenta un modello operativo nuovo che facilita l’intervento senza aumentare gli obblighi burocratici per gli imprenditori zootecnici grazie al rapporto di lavoro tra le istituzioni regionali e i centri di assistenza agricola tra cui quello Coldiretti.

Il carico di fieno arrivato stamattina (6 agosto) dal Centro Italia ad Enna è andato subito distribuito agli allevatori della cosiddetta zona rossa dove cioè le condizioni causate dalla mancata pioggia sono gravissime con un danno del 100% alle produzioni foraggere.

«Per la prima volta si è usato un sistema snello - sottolinea Coldiretti Sicilia - il cui funzionamento si è concretizzato in poche fasi l’allevatore ha presentato l’istanza tramite il CAA per avere il buono fieno. Il CAA ha trasmesso quanto ricevuto all’Assessorato regionale dell’Agricoltura e quest’ultimo ha pubblicato l’elenco dei beneficiari dopo aver fatto un bando con chiusura in tempi rapidi per l’individuzione dei fornitori. Si tratta di una rivoluzione che accelera l’aiuto e non stabilizza invece regole arcaiche difficili da sradicare».