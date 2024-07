Bologna, muore a dodici anni travolto dal padre con il trattore

Un bambino di 12 anni è morto dopo essere stato investito con il trattore dal padre nella tenuta di famiglia nel Comune di Monte San Pietro, in provincia di Bologna. L’incidente è avvenuto ieri sera, 27 luglio: secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, sarebbe avvenuto durante una manovra, durante la quale l’uomo non si è accorto della presenza del figlio. I soccorsi sono stati immediati e il bambino è stato trasportato d’urgenza con l’elicottero in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore di Bologna, dove è morto poche ore dopo. Sul fatto indagano i carabinieri.

In alto l'Ospedale Maggiore di Bologna (foto Paolo Righi/Meridiana Immagini)