Caos in Francia nel giorno dei Giochi, treni sabotati

Caos in Francia nel giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi Olimpici di Paris 2024, con il sabotaggio dei Tgv (Trains à Grande Vitesse), i treni ad alta velocità da quasi mezzo secolo orgoglio della République, che ha suscitato pesanti disagi per quasi un milione di passeggeri, di cui molti diretti alle celebrazioni di Parigi o in partenza per le vacanze estive. In un messaggio pubblicato su X, il premier, Gabriel Attal, ha denunciato «atti di sabotaggio» condotti in modo «preparato e coordinato», con conseguenze «massicce e gravi» sull’intera rete nazionale e non solo.

Le prime piste degli inquirenti portano a «gruppi dell’ultrasinistra», probabilmente vicini alla protesta «ecologista». Il modus operandi - ordigni incendiari utilizzati in alcuni snodi strategici studiati ad arte - lasciano pensare a possibili complicità interne all’azienda ferroviaria Sncf, anche se non c’è nulla di confermato. Il gigantesco attacco a diversi punti della rete - uno dei fiori all’occhiello della Francia, primo Paese europeo a scommettere sui treni superveloci con la linea Parigi-Lione inaugurata già nel 1981 dall’ex presidente Francois Mitterrand - ha messo fuori gioco gran parte dei Tgv, con 800.000 passeggeri di treni bloccati e traffico sospeso con Londra. A Parigi, le stazioni principali come Paris-Montparnasse hanno accumulato ritardi di ore. «Un attacco massiccio per paralizzare le ferrovie», ha denunciato Sncf, che ha immediatamente messo in campo «migliaia di dipendenti» per riparare i danni causati dall’attacco di ieri notte, secondo quanto riferito in conferenza stampa dal direttore generale del gruppo Jean-Pierre Farandou. L’alto responsabile ha precisato che «migliaia» di navigator sono stati dispiegati nelle stazioni per «accogliere i passeggeri ed orientarli al meglio». Una situazione di crisi, ha proseguito, che «durerà certamente per tutto il fine settimana».