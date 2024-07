Guardia di finanza, Manna nuovo comandante regionale in Sicilia: la cerimonia di insediamento a Palermo

Si è insediato il nuovo comandante regionale Sicilia della guardia di finanza, il generale di Divisione Roberto Manna. Prende il posto del generale Cosimo Di Gesù. La cerimonia, oggi pomeriggio (25 luglio) nella Caserma Cangialosi di via Cavour, a Palermo. Presente anche il comandante interregionale dell’Italia Sud Occidentale della Finanza, Antonino Maggiore.

Manna, tre lauree (in Giurisprudenza, Scienze Politiche e Scienze della sicurezza economica e finanziaria), è stato vice capo di gabinetto del ministro dell'Economia e, tra il 2013 e il 2017, ha già lavorato in Sicilia da comandante provinciale delle fiamme gialle a Catania. Nel capoluogo etneo, fra le altre cose, ha portato a termine l'operazione contro il clan Mazzei con il sequestro di beni per 65 milioni di euro.

Prima della cerimonia Manna ha incontrato i vertici del Comune di Palermo. «Insieme al presidente del consiglio comunale Giulio Tantillo - ha commentato il sindaco Roberto lagalla -, ho avuto il piacere di dare il benvenuto a Palermo al nuovo comandante regionale Sicilia della guardia di finanza, il generale di Divisione Roberto Manna, al quale ho rivolto l'augurio di buon lavoro da parte della città e rinnovato l'impegno e lo spirito di collaborazione dell'amministrazione comunale nei confronti della guardia di finanza. Il mio ringraziamento va, inoltre, al comandante regionale Sicilia uscente, il generale di Divisione Cosimo Di Gesù per il prezioso ed instancabile apporto che ha prestato nei due anni di servizio a Palermo e nell'Isola».