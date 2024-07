Il piano anti-siccità della Regione va a rilento: manca quasi la metà dei progetti

Per i dettagli bisognerà aspettare qualche ora, il tempo di rielaborare la massa di dati pervenuti dalle province e rifare il punto con tutti i 23 soggetti attuatori, tra oggi e domani, pungolando, per l’ennesima volta, gli enti che non hanno ingranato la marcia. Ma a bocce ferme, e a occhio e croce, dal report sullo stato di avanzamento del Piano d’emergenza contro la crisi idrica, chiesto agli stessi soggetti venerdì scorso dal capo della Protezione civile regionale Salvo Cocina, emerge che per almeno il 40% dei lavori indicati nel cronoprogramma di sei pagine stilato a Palazzo d’Orleans e approvato da Roma più di tre settimane fa mancano ancora i progetti relativi ai circa 130 pozzi da trivellare ex novo o riattivare. Il gap, spiega Cocina, riguarda soprattutto le Ati, le Assemblee territoriali idriche formate dai Comuni, responsabili dell’approvvigionamento e della diffusione dell’acqua potabile, che hanno in mano la fetta più grossa del Piano, nonché la decina di municipi chiamati direttamente in causa mentre solo il 20% dei cantieri previsti sono stati avviati, in special modo da Siciliacque, che ha iniziato da tempo le opere che le spettano anticipando le spese e completando sette su 14 interventi.