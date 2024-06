Si indaga per omicidio colposo sulla morte di Vera Slepoj, la psicologa che collaborò anche col Palermo

La procura di Padova ha aperto un’indagine preliminare, con l’ipotesi di omicidio colposo, per chiarire le circostanze della morte della psicologa Vera Slepoj. La professionista, nota per il suo impegno pubblico e politico, era stata trovata morta dalla governante il 21 giugno scorso, sul divano della sua abitazione, nel capoluogo euganeo. Venticinque anni fa fu anche collaboratrice del Palermo, chiamata dal presidente di allora, Giovanni Ferrara, a fare da psicoterapeuta alla squadra allenata da Massimo Morgia. Il fascicolo sulla morte della psicologa, nota al pubblico anche per avere partecipato a numerose trasmissioni televisive, è senza indagati ed è stato aperto dalla magistratura dopo la presentazione di un esposto da parte della famiglia. Vera Slepoj aveva compiuto 70 anni il mese scorso. Di recente, secondo quanto hanno segnalato i familiari, aveva dichiarato di sentirsi in salute, anzi in grande forma. In un primo momento le circostanze del ritrovamento del suo cadavere avevano fatto propendere per un malore fatale, ma i familiari hanno voluto vedere chiaro, alla luce delle sue dichiarazioni degli ultimi tempi.

Titolare del fascicolo d'indagine è il sostituto procuratore Francesco Lazzeri, il quale ha disposto l'effettuazione dell'autopsia. Dopo l'esame autoptico la procura padovana potrà dare il nulla osta al funerale, che per questo non era stato ancora fissato. Originaria di Portogruaro (Venezia), Vera Slepoj si era laureata in Psicologia all'Università di Padova nel 1977, con una tesi sulla «Devianza e i meccanismi di controllo in una società attuale». Nei primi anni Ottanta ha pubblicato il primo libro, «Capire i sentimenti». La dimensione affettiva dell'essere umano era la sfera di interesse di cui si è sempre occupata, scrivendo diversi libri e partecipando spesso a trasmissioni televisive. Era stata inoltre presidente della Federazione Italiana Psicologi e dell'International Health Observatory, organismo dedicato alla promozione della salute mentale a livello globale. È stata consigliere per l'Authority per il volontariato dal 2000 al 2004 e dal 2002 al 2006 per il ministro delle Comunicazioni.