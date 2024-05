Accesso all'App Nexi da Lugano, la nuova truffa online tramite sms

Negli ultimi giorni sono diverse le segnalazioni di truffe via sms. In molto stanno ricevendo sui propri numeri di telefono messaggi in cui viene detto che risulta un accesso all'App Nexi da Lugano e viene chiesto all'utente di accedere a Nexi tramite il link inviato. Il link riconduce ad una pagina phishing che replica l'accesso a Nexi. Viene richiesto username, password e il numero di telefono. Occorre ricordare, però, che sull'App ufficiale, il numero di telefono non viene mai chiesto. Questo uno dei campanelli d'allarme che deve far capire che si tratta di una truffa.

La truffa, come funziona

I truffatori che entrano in possesso dei dati personali, come il nome utente e il numero di telefono, effettuano una chiamata fingendo di essere un operatore Nexi e comunicano al cliente che a causa dell'accesso insolito rilevato, ovvero l'sms, è necessario trasferire l'intero saldo del conto su un altro conto. A quel punto il truffatore fornisce al cliente un indirizzo iban sul quale effettuare i bonifici. Ovviamente il codice fornito dal truffatore è associato ad un conto gestito dallo stesso.