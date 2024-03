L'estate dei roghi in Sicilia, dopo la conta dei danni due class action

La rivolta di famiglie e imprese danneggiate dagli incendi della scorsa estate viaggia in due class action. La prima mira a ottenere risarcimenti dei danni, già quantificati in 300 milioni, la seconda punta a obbligare Comuni e Regione a mettere in pratica da subito azioni di prevenzione per evitare che si ripetano i disastri dell’anno scorso.

È un passaggio cruciale, quello consumato in questi giorni. Che segna anche la diffidenza di chi ha perso la casa o l’impresa verso le misure messe in campo finora da Stato e Regione.

L’azione risarcitoria vede già insieme 22 fra imprenditori (soprattutto agricoli e del mondo del turismo) e proprietari di case andate distrutte fra luglio, agosto e ottobre.

