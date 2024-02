Riciclaggio, sgominata un'organizzazione con società in tutta Italia: il blitz coinvolge anche la Sicilia

Dall’alba di questa mattina oltre 350 militari tra finanzieri e carabinieri di Reggio Emilia, stanno dando esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per cinque persone e ai domiciliari per altre sette. Sono indagati per associazione a delinquere e per numerose ipotesi delittuose, in prevalenza reati tributari, riciclaggio internazionale ed autoriciclaggio. Previste anche due misure interdittive nei confronti di commercialisti. Sgominata un'organizzazione considerata contigua alla criminalità organizzata.

L’indagine vede coinvolti, su tutto il territorio nazionale, Sicilia compresa, oltre 100 indagati e 81 società. Fiamme gialle e carabinieri stanno anche effettuando perquisizioni e sequestri patrimoniali. L'operazione è stata ribattezzata «Minefield», campo minato. Maggiori dettagli circa l’attività tuttora in corso verranno forniti nel corso di una conferenza stampa, che si terrà alle 13 presso la sede del comando provinciale della guardia di finanza di Reggio Emilia, alla presenza del procuratore capo Calogero Gaetano Paci.