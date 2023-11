A Mestre un'altra ragazza scomparsa, appello della sorella di Giulia per Carol

Una ragazza di 16 anni, Carol Bugin (nella foto), sarebbe scomparsa giovedì 16 novembre dopo essere stata vista per l’ultima volta dalla mamma nei pressi della stazione di Mestre. La famiglia, che ha presentato una denuncia ai carabinieri, ha lanciato un appello sui social mettendo un numero di cellulare al quale fornire notizie. Un appello rilanciato da Elena Cecchettin, la sorella di Giulia, che ha fatto diventare in pochi minuti il post virale. «Vi prego, non di nuovo» ha scritto Elena.

Carol Bugin, alta un metro e 68, capelli castani, occhi verdi molte lentiggini sul naso, si era allontanata mercoledì pomeriggio da una struttura di Conegliano che la ospitava i questo periodo. Doveva raggiungere un amica a Spinea e da qui un suo amico - non il fidanzato, precisa la madre della ragazza - sempre a Spinea. Dopo l’allarme di mercoledì, la mamma era stata però contatta da Carol giovedì mattina, che l’aveva chiamata dal telefono dell’amica: alla donna aveva detto che si trovava a Mestre, nella zona della stazioni. Poi però anche l’amica l’ha persa di vista. La mamma, giunta nel frattempo in zona, è riuscita ad individuare per qualche istante la figlia all’interno di un bar. Ma appena ha potuto fermare l’auto e tornare indietro, di Carol non c’era più nessuna traccia. Da allora la ragazzina, che sarebbe senza denaro, né telefono, né documenti, non ha più dato sue notizie.

L’appello di Elena Cecchettin per Carol Bugin è stato rilanciato pochi minuti fa anche dal presidente del Veneto, Luca Zaia, con un post sul suo profilo Facebook ufficiale.