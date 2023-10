Presenza accidentale di un allergene, confezioni di yogurt ritirate dai supermercati

Il ministero della Salute con un avviso al pubblico attraverso il proprio sito internet ha annunciato il ritiro di alcune confezioni di uno yogurt dai supermercati per il rischio presenza di allergeni.

Si tratta di un prodotto greco, magro senza lattosio,"Wellness senza lattosio", in confezione di 150 grammi, con denominazione di vendita "yogurt colato magro senza lattosio", commercializzato per Penny market e prodotto da Kri kri, in uno stabilimento in Grecia. Per fare riferimento al lotto di produzione (numero di stabilimento produttore GR 45 883 EC V) si deve far riferimento alla data di scadenza, il 18 novembre 2023.

L'avvertenza è di non consumare il prodotto e di riportarlo nel punto vendita in cui è stato acquistato. Secondo quanto riportato dal ministero della Salute, dentro quelle confezioni ci sarebbe la presenza accidentale di allergene lattosio nel prodotto. Durante la fase di confezionamento per errore sono stati apposti coperchi del prodotto delattosato su ciotole del prodotto non delattosato