La Sicilia ricomincia a bruciare, lo Scirocco soffia sugli incendi

Sono undici gli incendi divampati questa mattina in Sicilia, complice il vento di scirocco, nel giorno dell’allerta rossa in tre province e arancione nelle altre sei. Minacciate anche abitazioni.

Roghi a Caltagirone in contrada Signore Soccorso; a Santo Stefano di Camastra in contrada Canneto; a Monreale nella Valle Lupa; a Melilli in contrada Cannizzoli; ad Alessandria della Rocca in contrada Valle Calda; a Sutera in contrada Cozzo Bajata; a Gualtieri Sicaminò, a Militello Rosamrino in contrada San Leonardo; a Montemaggiore Belsito in contrada Granza; a Prizzi nei pressi del paese e a Castellammare del Golfo in contrada Molinazzo.