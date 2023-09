Shampoo e deodoranti ritirati dal mercato per presenza di sostanza tossica: le marche e i lotti

Shampoo, deodoranti e cosmetici vari, ritirati dal mercato perché potenzialmente tossici e cancerogeni. Contenevano infatti una sostanza chiamata butylphenyl methylpropional, meglio nota come Lilial, che dal 2022 è stata classificata sostanza tossica.

La Lilial è una fragranza classificata come genotossica, vietata e proseguono i ritiri comunitari dell'autorità di controllo Rapex, il sistema di allerta rapido europeo. Dopo aver tolto dagli scaffali dei supermercati alcuni prodotti, adesso c'è una nuova lista di 23 prodotti ritirati dalle autorità italiane. L'elenco comprende shampoo, saponi e deodoranti.

I prodotti e i lotti

La nuova lista dei lotti ritirati dalle autorità italiane al Rapex comprende: Borotalco Active Roll-on deodorant (lotti 055020, 08812, 12612, 21391 e barcode 80859840); Dove original crema idratante (numero 00845CYA, barcode 80466468); Intesa Balsamo sensitive Aftershave (lotto B12ED180231, B12ED300930, Barcode 80451914); Nivea tonico addolcente Tonico pelli secche e sensibili (numeri 22250610, 4445310

33256410, 40952610, barcode4005808686155 e 4005900811066); Palmolive aroma sensations shower gel (numeri 8 718951 242586); Neutromed Power Rivitalizzante Doccia Shampoo Corpo e Capelli (numero 0914X06052, barcode 8015700154979); Neutromed Miele Elixir – Profumo di Gardenia Bianca shower foam (lotto 0918Y08242, barcode 8015700154825); Only – olio non olio modellante Hair styling oil; Prep Crema Mani Ripatrice Hand cream (lotto GA12261 94018934, barcode 8017331039335); Lycia depilazion Crema dolce rasatura (lotto 8360503, barcode 8003670850106); Neutromed Cream & Oil shower foam (lotto 0914748385, barcode 8015700154856); La notte dell’uomo Eau de toilette (barcode 8056157396109); Nivea rassodante Latte idratante (lotti 64031674, 71652674, 71652774, barcode 4005808247868); Nivea Creme care Salviettine struccanti viso (numero 89232, barcode 4005900289476).

I produttori

Lilial è vietato dal marzo 2022 e le aziende avevano la possibilità di vendere le rimanenze entro quella data. Cosmetica Italia, in una nota, ha fatto sapere che i produttori non sono responsabili né obbligati a ritirare dal commercio i prodotti immessi prima che scattasse il divieto. Il Regolamento 2020/1182, infatti, “non prevede alcun obbligo per l’Azienda di ritirare le confezioni del prodotto vendute prima del 1° marzo 2022".