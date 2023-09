Operazione antimafia in tutta Italia, emesse 84 misure cautelari

Dalle prime ore della mattina i carabinieri del comando provinciale di Vibo Valentia sono impegnati nell’operazione antimafia “Maestrale-Carthago» con l’impiego di oltre 600 militari che stanno eseguendo su tutto il territorio nazionale una misura cautelare nei confronti di 84 soggetti (29 in carcere, 52 ai domiciliari e 3 con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria). L’operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, guidata dal procuratore Nicola Gratteri.

Tra gli arrestati, oltre a figure apicali della ‘Ndrangheta vibonese come Salvatore Morelli (già detenuto) finisce in carcere l’avvocato Francesco Sabatino (già candidato a sindaco di Vibo alle elezioni comunali del 2015). Ai domiciliari l’avvocata Azzurra Pelaggi (già coinvolta nella prima operazione Maestrale) e Cesare Pasqua, ex dirigente medico dell'Asp di Vibo. Molti dei nomi coinvolti nel blitz di oggi figuravano anche nell’elenco degli indagati della Maestrale 1 di qualche mese fa.