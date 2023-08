Così il caro rifiuti farà schizzare la Tari nei comuni siciliani

Il costo dell’invio dei rifiuti siciliani all’estero ora è plasticamente rappresentato dai bilanci comunali: a Termini Imerese da qui a fine anno l’aumento della spesa vale 224 mila euro, a Carini si arriva fino a 425 mila. I sindaci lo hanno messo per iscritto in una serie di lettere inviate al presidente e all’assessore ai Rifiuti. In quelle pagine c’è l’appello alla Regione affinché copra l’extra budget evitando così che già da metà settembre vengano deliberati aumenti della Tari che sarebbero immediati e salatissimi.

È una emergenza che riguarda tutti i Comuni palermitani (escluso il capoluogo) ma che con un effetto contagio può allargarsi a tutta la Sicilia, visto che nella stessa situazione ci sono da mesi il Messinese e il Catanese. Questa nuova emergenza è scattata nel pieno di agosto ma ha radici in una comunicazione che la discarica di Trapani ha fatto fra fine giugno e i primi di luglio. Nell’unico impianto ancora aperto per i Comuni della fascia tirrenica la tariffa di conferimento è aumentata da 235 euro a tonnellata a 327 più Iva e «ciò significa - ha illustrato il sindaco d i Termini Imerese, Maria Terranova - che il costo finale per il Comune arriva a circa 370 euro a tonnellata. Un peso insopportabile».

Il motivo dell’aumento è legato al fatto che anche la discarica di Trapani non può assorbire l’invio di rifiuti dalla provincia di Palermo e dunque ne spedisce all’estero una quota. Come già fanno le discariche che ricevono i rifiuti dei Comuni della Sicilia orientale, destinati ormai stabilmente alla Danimarca.

