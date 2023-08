Domenica di roghi in Sicilia, decine di interventi dei vigili del fuoco

Diversi incendi sono divampati oggi in Sicilia. Vigili del fuoco e forestali sono stati impegnati nello spegnimento di roghi in tutte le province: nell’agrigentino a Licata in contrada Carruba, a Sciacca in contrada Fornace e a Raffadali sulla strada provinciale 77 in contrada Giardina Gallotti.

Incendi nel palermitano a Palazzo Adriano e a Monreale in contrada Guastella.

Fiamme anche nei boschi nel catanese a Giarre, in contrada Timpa Macchia e a Vizzini in contrada Cucco e in contrada Tre Canali. Incendi nel trapanese a Gibellina in contrada le Montagnole, nel ragusano a Scicli a Sampieri, nel siracusano a Noto, a monte Maltese e nel messinese a Mongiuffi Melia in contrada Trazzara.