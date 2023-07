Giardino di Costanza: mare, relax e tranquillità

Siete alla ricerca di un break di sole e mare e di una vacanza in tutta tranquillità in un resort elegante con ristorazione e Spa di livello eccellente? La struttura che fa per voi è Almar Giardino di Costanza Resort & Spa con i suoi ambienti raffinati, accoglienti e discreti dove ritemprarsi e ritrovare il proprio benessere, una vera e propria oasi di tranquillità e relax, meta ideale per vacanze rilassanti, visite culturali o percorsi enogastronomici. Il Resort a 5 stelle è uno dei fiori all'occhiello del Gruppo HNH Hospitality, uno dei principali operatori alberghieri indipendenti italiani nel segmento degli hotel e resort di lusso.

Per il mare il Resort propone la baia di sabbia finissima della sua spiaggia privata. A 15 km, raggiungibile con la navetta privata a disposizione degli Ospiti, il Lido di Costanza è un autentico lido tipico siciliano, che si specchia nelle acque cristalline di questo angolo del Mediterreaneo e offre scenari di grande suggestione, in attesa del tramonto, uno dei momenti più romantici e suggestivi che la costa siciliana possa offrire. E’ attrezzato con diversi punti ristoro e offre anche la possibilità di praticare varie attività sportive, tra cui snorkeling, puddle surf e canoa.

Se si desidera occupare il proprio tempo alla scoperta del territorio, sarà il Resort stesso a guidare l’ospite nella scelta tra le davvero tante attività e suggestive mete possibili e ad organizzare i tour: dalle battute di pesca accompagnati da pescatori di Mazara, al wine tasting nei vigneti della zona, o ancora l’olive oil tasting in aziende locali, o il tour delle Saline di Trapani, Marsala e Mozia, senza dimenticare il parco archeologico di Selinunte, il più grande d’Europa, che racconta la nascita, l’espandersi e la fine di una delle più fiorenti civiltà classiche del Mediterraneo. Anche nelle più immediate vicinanze del Resort, gli itinerari sono molteplici. Ne citiamo solo un paio: Mazara del Vallo (con la splendida Cattedrale e il Satiro danzante) e la Riserva Naturale dei Gorghi Tondi.

Aperto nel 2022 a seguito di un importante piano di rinnovamento, l’Almar Giardino di Costanza Resort & Spa è immerso nel verde di un rigoglioso parco mediterraneo, con palme e ulivi secolari, fontane e giochi d’acqua. La struttura è ispirata e riprende le caratteristiche di un antico baglio nobiliare siciliano. Il nome è un omaggio a Costanza d’Altavilla, madre dell’Imperatore Federico II, protagonista dell’epoca arabo-normanna.

Almar Giardino di Costanza Resort & Spa dispone di 88 camere, tra junior suites e suites, tutte dotate di balconi o terrazze private. L’arredamento è raffinato ed elegante, curato nel minimo dettaglio, caratterizzato da colori delicati quali il bianco perla e il grigio cashmere. Gli alti soffitti a semi-volta con qualche tocco di gesso barocco nelle decorazioni sottolineano la delicatezza e l’autenticità che contraddistinguono lo stile dell’Isola. Le Suite si caratterizzano per le loro ampie dimensioni e le grandi porte-finestre che donano luminosità, calore e colore a tutti gli ambienti. Il design richiama le antiche dimore siciliane, pur se rivisto con l’attenzione alle esigenze attuali. Decori ornamentali realizzati a mano, colori tenui e arredi in legno pregiato contribuiscono a creare uno stile inconfondibile; un connubio perfetto fra gli arredi contemporanei realizzati su misura e i materiali ricercati come il velluto, l’alcantara, il marmo e la ceramica. Tutte le Suite sono caratterizzate da una luminosa ed ampia zona notte con letto king size, e grandi tappeti; un soggiorno arredato con divani e poltrone; bagni in marmo. Alcune sono dotate di balcone, altre di terrazzi affacciati sulla corte interna, sulla piscina esterna e sull’adiacente fontana a tre livelli.

Ampiezza, soffitti alti, luminosità e tradizione sono le caratteristiche principali delle Junior Suite. Alcune sono dotate di balcone che si affaccia su diversi panorami, come la piscina esterna, la corte interna e l’adiacente fontana a tre livelli, oppure le aiuole di Agapantus bianche e viola o ancora le distese di uliveti. Altre invece, si aprono sulle coltivazioni di palme Ravanea del Madagascar piuttosto che sulle prestigiose piante Dracea drago. Il culmine si raggiunge con la Superior Junior Suite, la cui terrazza offre un panorama perfetto tra frutteti, roseti e i giochi d’acqua della fontana sottostante.

Eleganza, eccellenza della cucina e della carta dei vini, servizio inappuntabile caratterizzano l’offerta culinaria di Almar Giardino di Costanza Resort & Spa. Ecco i dettagli.

AquaMadre Restaurant. Il nome si ispira a un particolare elemento, l’Acqua Madre, che si crea durante il processo di formazione del sale e si deposita sul fondale delle saline, uno dei simboli più conosciuti nel territorio che circonda Mazara. Il sale, proveniente dalle saline della costa sud-occidentale è uno degli ingredienti che caratterizzano la cucina di AquaMadre Restaurant. Nella preparazione delle diverse pietanze viene infatti utilizzata una raffinata selezione di 10 tipologie di sali aromatizzati tipici ed artigianali, provenienti dall’antica salina Culcasi di Nubia, presidio Slow Food.

L’offerta gastronomica di AquaMadre Restaurant propone un’ampia selezione di piatti della tradizione che ripercorrono i sapori tipicamente siciliani, utilizzando solo le migliori materie prime locali. Degni di nota anche i gamberi rossi e rosa di Mazara del Vallo, le arance rosse o il tradizionale finocchietto selvatico che aromatizza e dona un sapore inconfondibile alle pietanze.

Turchinu Lounge & Terrace. “Turchinu” in dialetto siciliano indica il colore turchese, ossia quell’azzurro-verde intenso che caratterizza proprio il tipico scenario marino della Sicilia Occidentale. E Turchinu sono infatti le tonalità delle decorazioni del lounge più importante del Resort. La terrazza panoramica si estende all’esterno del bar e domina la corte interna del Resort. Realizzata in maiolica ricorda la famosa terrazza descritta nel romanzo “Il Gattopardo” di G. Tomasi di Lampedusa. L’offerta del Turchinu Lounge & Terrace comprende drinks, cocktails e snacks, molti dei quali ispirati alla gustosa cucina locale, come il Burger di manzo ‘sicilian style’ servito con pane al carbone vegetale, pancetta dei Nebrodi, Caciocavallo ragusano e pomodoro ‘pizzutello’ locale.

Citrus Pool Bar. La location è immersa tra lussureggianti palme, “banani” in fiore tipici della costa Occidentale e un’importante vegetazione fiorita. Situato a bordo piscina, al Citrus Pool Bar si possono assaporare rinfrescanti drink estivi comodamente sdraiati sui lettini over size che circondano la piscina stessa, o sotto la pergola arredata con tipici tavoli rivestiti con maioliche artiginali. L’offerta comprende snacks, pizze ispirate alla tradizione locale, fritti tipici come le panelle, le arancinette al ragu, i panserotti di mozzarella, gli anelli di cipolla pastellati, e dolci tra cui, immancabili, le granite agli agrumi.