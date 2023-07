E c’è pure l’oasi del benessere, ecco tutte le aree e i trattamenti

L’offerta del Resort «Almar Giardino di Costanza» si completa con «Almablu Wellness & Spa». È la nuova oasi del benessere che si incentra su due aree tematiche caratterizzate da elementi tipici delle diverse dominazioni che nei secoli si sono susseguite in Sicilia: quella romana, quella araba e infine quella normanna.

Zona umida. La prima area tematica si apre con l’hammam, ispirata alla tradizione arabo-romana. Il percorso si sviluppa attraverso diversi ambienti, dal più tiepido al più caldo:

- il “Tepidarium” si distingue per la lussuosa fontana di acqua calda collocata al centro della stanza e da una panca riscaldata che la circonda tutt’attorno. L’ambiente è completato da docce emozionali con effetto cascata, doccia a pioggia e trattamento di cromo terapia.

- il “Calidarium” è caratterizzato da panche riscaldate in marmo chiaro. Il calore del marmo riscaldato conferisce un senso di rilassamento generale a tutto il corpo.

- il “Laconicum” è una stanza utilizzata per i bagni di sudore con aria calda secca. Inoltre, è dotato di una vasca alta 90 cm. Attraverso il patio arabo elegantemente decorato si accede poi al bagno turco salino. L’area arabo-romana offre anche un’elegante Tea Room.

La seconda area tematica è ispirata al periodo normanno e si caratterizza per i pregiati legni scuri, l’atmosfera soffusa e l’architettura geometrica.

- la “Bio-sauna” dove vengono diffusi oli essenziali di fieno ed erbe essiccate provenienti dai Paesi del Nord, che penetrano nell’epidermide rivitalizzandola e stimolando l’olfatto.

- la tradizionale “Sauna finlandese” è un toccasana dalle origini antichissime. Il prezioso legno scuro con cui la sauna è costruita sprigiona il profumo della natura.

- la “Sala del ghiaccio” contiene la cascata di ghiaccio e la “plunge”, la tipica vasca d’acqua fredda che, utilizzata dopo la sauna, aiuta a migliorare la circolazione sanguigna. Anche quest’area è dotata di zona relax.

La piscina interna, riscaldata, è collegata all’area arabo-romana e ricorda un tipico bagno termale dell’antica Roma. C’è infine l’area dedicata ai trattamenti che ospita 5 cabine per una vasta gamma di massaggi per corpo e viso ispirati alla Medicina Tradizionale Cinese. E la zona fitness attrezzata con macchinari all’avanguardia.