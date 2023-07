Si perdono con le moto sui monti calabresi, otto siciliani salvati dai vigili del fuoco

Si erano smarriti in una zona impervia nel parco Valli Cupe del comune di Sersale, nel Catanzarese, oasi naturalistica, ma alla fine se la sono cavata grazie all’intervento di una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina (Cz) intervenuta alle ore 13.30 circa di ieri per prestare loro soccorso. I malcapitati 8 escursionisti siciliani (4 uomini e 4 donne) che, seguendo le indicazioni del navigatore satellitare si si erano addentrati a bordo di 4 moto per un sentiero sterrato raggiungendo una zona impervia e scoscesa tale da rimanere bloccati.

La squadra dei vigili del fuoco ha individuato e raggiunto gli escursionisti con un mezzo 4x4 seguiti dal sindaco con altro automezzo fuoristrada.I malcapitati, provati dalle diverse ore trascorse sotto il sole cocente,sono stati dissetati e tranquillizzati. Le moto sono state alleggerite dalle pesanti borse laterali contenenti effetti personal trasferite a bordo del mezzo fuoristrada e con esse anche le 4 donne che venivano accompagnate nella piazza del paese. I 4 motociclisti, non potendo percorrere la stessa strada in quanto ripida ed impervia, hanno percors alcuni sentieri accompagnati dai vigili del fuoco, sino a raggiungere il comune di Cropani (Cz).