Si tuffa nel fiume Trebbia per salvare il figlio, annegano entrambi

Si tuffa nelle acque del fiume in soccorso del figlio in difficoltà ma finiscono per annegare entrambi. Tragedia nel pomeriggio nel Piacentino, nella zona di Perino, molto frequentata dai residenti del posto nelle giornate estive. Il 28enne mentre faceva il bagno nel Trebbia ha cominciato ad annaspare e il papà di 59 anni si è tuffato per riportarlo a riva ma presto sono andati sotto tutti e due.

In tanti dalla riva, accortisi del dramma in atto, hanno chiamato i soccorsi ma il tempestivo intervento di 118, carabinieri e vigili del fuoco non è servito. A ritrovare i corpi dei due, originari dello Sri Lanka, sono stati i sommozzatori dei vigili.