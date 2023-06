Incidente in Calabria, morti due camerieri che tornavano dal lavoro

Incidente stradale con due morti lungo la Trasversale delle Serre, presso il Comune di Simbario, in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. A perdere la vita il sessantenne Nicola Callà e il ventitreenne Bruno Vavalà, entrambi di Serra San Bruno. Si tratta di due camerieri che avevano appena finito di lavorare ad un banchetto di nozze.

L’incidente si è verificato sulla Trasversale all’altezza dell’uscita di Simbario, nei pressi della galleria. Uno dei due corpi è stato recuperato sotto il cavalcavia. Le indagini sono affidate ai carabinieri, sul luogo dell’incidente, avvenuto intorno alle 4 della notte, anche i vigili del fuoco e un'ambulanza del 118.

Da una prima ricostruzione, Callà e Vavalà sarebbero scesi dall’auto per spingere la loro vettura rimasta in panne, una Peugeot 206, quando è sopraggiunta un’altra auto, una Bmw, che li ha presi in pieno. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118, ma per i due non c’è stato nulla da fare. Si attende il via libera da parte dell’autorità giudiziaria per il recupero della salma finita fuori dal tracciato stradale.

«Perdiamo due grandi lavoratori, legati profondamente al nostro paese che hanno onorato la vita praticando valori e seguendo princìpi sempre rivolti al bene», ha dichiarato il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari. «Alle famiglie di Bruno e Nicola - ha aggiunto - dobbiamo vicinanza e rispetto, in un silenzio intriso di dolore per una tragedia che lascia il segno. Interpretando il sentimento di tutta la comunità, sarà proclamato il lutto cittadino nel giorno delle esequie».