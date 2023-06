Il Papa lascia il Gemelli tra gli applausi: «Sono ancora vivo»

Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma dove era ricoverato dal 7 giugno e dove è stato sottoposto ad una operazione all’addome. È uscito dall’ingresso principale del Policlinico salutando pazienti, che lo hanno applaudito, e giornalisti che lo aspettavano. È uscito dall’ospedale sulla sedia a rotelle. «Sono vivo»: così il Pontefice ha risposto sulla sua salute ai microfoni di Rai News uscendo dall’ospedale.

Papa Francesco, prima di fare rientro in Vaticano, si è recato a Santa Maria Maggiore per pregare davanti l’icona della Salus Populi Romani, come ha fatto decine di volte nel suo pontificato. Arrivato davanti alla basilica romana con l’auto, è sceso da solo per poi sedersi sulla sedia a rotelle. Prima di entrare in chiesa ha salutato i turisti che erano davanti a Santa Maria Maggiore.