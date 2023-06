Più treni per turisti e pendolari in Sicilia ma molte tratte si faranno sul bus

Non sarà facile per i turisti e per i pendolari delle Ferrovie in Sicilia, quest’estate. È vero, ci saranno collegamenti potenziati con le più importanti località balneari dell’Isola, da Taormina a Cefalù al Barocco Line, annunciati da Trenitalia nei giorni scorsi, ma sono previsti anche tanti cantieri di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane) aperti fra giugno e settembre su alcune linee per lavori di manutenzione e potenziamento infrastrutturale, che prevedono in alcune tratte anche attività propedeutiche all’installazione della tecnologia ERTMS (European Railway Traffic Management System), progetto finanziato nell’ambito del PNRR, riguardante il più avanzato sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni, in grado di garantire una migliore regolarità e gestione del trasporto ferroviario.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola un servizio di Luigi Ansaloni

