Superenalotto, a Teramo centrato il jackpot da 42 milioni con una schedina da un euro

Per centrare il «6» a Teramo questa sera del valore di 42.590.253,89 milioni di euro è stata sufficiente una schedina da 1 euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata presso il punto di vendita Sisal Tabaccheria Nicolini situato in via Statale 80. Il Jackpot centrato questa sera è il quarto 6 realizzato in Abruzzo nella storia del SuperEnalotto: come riporta Agipronews, la vincita di prima categoria mancava in regione dal 2012, quando ad Avezzano, in provincia dell’Aquila, venne realizzato un 6 da 12,3 milioni di euro. Nella storia delle regioni più premiate dalle vincite di prima categoria, la Campania è sempre al primo posto con 18 «6», seguita dal Lazio con 16. Alle sue spalle l’Emilia Romagna con 13 e la Puglia con 10, poi la Toscana e il Veneto con 9.

Sono invece tre le regioni che dal 1997 a oggi non hanno mai realizzato un «6»: si tratta di Valle d’Aosta, Trentino e Molise. Grazie al Jackpot di ripartenza, la sestina vincente già dal prossimo concorso metterà sul piatto 11,3 milioni di euro: un «tesoretto», spiega Agipronews, costruito grazie a tutti i concorsi successivi all’ultimo 6 in cui non sono stati realizzati dei 5+, con la metà del montepremi della seconda categoria di premio che incrementa il Jackpot in palio, mentre il restante 50% va a formare il montepremi di ripartenza.

