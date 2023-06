Palermo, controlli straordinari a Borgo vecchio dopo il pestaggio del poliziotto

Perquisizioni, controlli ai negozi e servizi antidroga. Dopo il pestaggio di un poliziotto nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo, a due passi da piazza Politeama, sono scattati i servizi straordinari del protocollo «Alto Impatto» disposti dal questore Leopoldo Laricchia. Ieri sera il quartiere è stato «cinturato», spiega la questura, e sono stati messi in piedi decine di posti di controllo e messe in atto verifiche anche su esercenti della zona.

Il titolare di un pub nei pressi della piazza centrale del Borgo è stato sanzionato per occupazione abusiva del suolo pubblico con una sanzione in denaro alla quale si aggiungerà presumibilmente l’accessoria chiusura dell’attività per cinque giorni. Particolarmente gravi, sottolinea la questura, le inadempienze di un esercizio di enoteca, per la carenza di Scia Sanitaria e mancanza di Scia Amministrativa: sanzioni in arrivo per importo di 8000 euro e chiusura e sequestro dell’attività. Numerose le irregolarità anche per ciò che concerne il titolare di altro esercizio di zona: occupazione di suolo pubblico con relativa denuncia penale, mancata conformità strutturale dei locali in cui è ricavata l’attività commerciale e carenza del piano di autocontrollo concernente l’Haccp: in n arrivo sanzioni per un importo che si aggira sui 3000 euro.

Contestualmente ai riscontri amministrativi, sono stati identificati numerosi avventori all’interno dei locali, parecchi dei quali gravati da precedenti penali e o di polizia. Complessivamente a conclusione dei servizi sono state controllate 179 persone di cui 15 sottoposte a misura, una è stata deferita penalmente, 84 veicoli controllati di cui 66 con precedenti penali, 15 sanzioni al Codice della Strada e 3 sequestri amministrativi.

