Roma, poliziotta uccisa con tre colpi alla testa da un collega che poi si è ucciso

Pier Paola Romano è stata freddata con tre colpi di pistola. Tutti sparati da distanza ravvicinata, alla testa di della poliziotta uccisa questa mattina nell’androne del suo palazzo, in via Rosario Nicolò, a Torraccia. È stata uccisa da Massimiliano Carpineti, poliziotto anche lui, e si indaga anche per femminicidio. L’uomo è stato poi trovato senza vita poco distante all’interno di un’automobile. Si è suicidato con la stessa arma utilizzata per il delitto

Secondo quanto è stato ricostruito, questa mattina attorno alle ore 11.30, è arrivata una telefonata alla sala operativa della Questura nella quale una donna segnalava di aver udito alcune esplosioni e di aver visto, poco dopo, un uomo allontanarsi a bordo di un’autovettura bianca. Gli agenti di polizia intervenuti immediatamente sul posto hanno constatato il decesso di una donna raggiunta da vari colpi di arma da fuoco e, attivate immediatamente le ricerche, hanno individuato poco distante il presunto autore del gesto, che si era suicidato con colpi d’arma da fuoco all’interno della sua autovettura. La pistola utilizzata dall’uomo è un’arma in dotazione alla polizia di Stato. Entrambe le persone decedute erano in servizio all’Ispettorato di pubblica sicurezza Camera dei Deputati.

