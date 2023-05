Autovelox su strade e autostrade siciliane fino al 4 giugno: ecco dove

Autovelox, telelaser e trumcam su diverse strade statali e autostrade siciliane. A pubblicare l'elenco delle nuove postazioni dei rilevatori di velocità nell'Isola fino a domenica prossima, 4 giugno, è la polizia di Stato sul proprio sito online. L'obiettivo è diminuire gli incidenti provocati dall'alta velocità.

I rivelatori sono posizionati sia sulle strade statali che sulle autostrade e, oltre ai cartelli posti in prossimità delle postazioni, le forze dell'ordine cercano di fare prevenzione rendendo pubbliche anzitempo le tratte monitorate.

CLICCA QUI PER L'ELENCO DELLE STRADE DOVE SONO PRESENTI I RILEVATORI DI VELOCITA'

La polizia stradale utilizza questi strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C; Autovelox 105; Autovelox 106; Telelaser; Telelaser Trucam.

Ogni settimana viene pubblicata la programmazione dei servizi di controllo della velocità con le apparecchiature mobili indicando le strade e le giornate dello svolgimento dei servizi.

Le sanzioni

Le sanzioni sono differenti a seconda del livello di superamento della velocità. Fino a 10 Km/h in più del limite si applica una multa da 42 euro fino a un massimo di 173 euro; da 10 fino a 40 Km/h in più del limite: si applica una multa da 173 euro fino a un massimo di 694 euro; da 40 a 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 543 euro fino a un massimo di 2.170 euro, più la sospensione della patente da 1 a 3 mesi; oltre 60 Km/h in più del limite: si applica una multa da 845 euro fino a un massimo di 3.382 euro, più la sospensione della patente da 6 a 12 mesi.

