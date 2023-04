Tanti paladini dell’antimafia dalle rapidissime ascese e dalle vertiginose cadute

Per Antonello Cracolici l’arresto della preside Daniela Lo Verde «è un colpo mortale alla credibilità dell'antimafia che mina la serietà di quanti si impegnano ogni giorno». Se il presidente della commissione regionale Antimafia ha ragione, si può parlare della fine di un’agonia iniziata 8 anni fa con la caduta in sequenza di tutti i simboli di un sistema che ha fatto del contrasto alle cosche una lobby.

Magistrati, imprenditori, manager, politici: mettendo insieme il puzzle delle inchieste e delle condanne che si sono susseguite viene fuori la fotografia di una mappa del potere, trasversale e oscuro, che ha avuto le sue fondamenta, e fino a un certo punto lo scudo, proprio nel ruolo di paladino antimafia che avevano molti protagonisti della storia recente della Sicilia.

Il primo insospettabile a finire nella rete è stato Roberto Helg. Era il marzo del 2015 e l’allora leader dei commercianti palermitani era contemporaneamente vice presidente della Gesap e fondatore dello Sportello della legalità che doveva essere un alleato degli imprenditori che dicevano no al pizzo. Il non detto era che il pizzo lo chiedeva Helg, come emerse da una inchiesta che culminò col suo arresto in flagranza: stava intascando una mazzetta da 30 mila euro, prima rata di una tangente da 100 mila. Il prezzo di una concessione commerciale dentro l’aeroporto.

Sul Giornale di Sicilia oggi in edicola il servizio di Giacinto Pipitone

© Riproduzione riservata