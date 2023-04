Canicattì, pregiudicato ferisce un agente con le forbici durante un accertamento

Al suo ritorno nella sua casa di Canicattì, in provincia di Agrigento, un pregiudicato ha trovato la polizia ad aspettarlo. Gli agenti erano lì per un accertamento. Alla vista della polizia l'uomo è andato su tutte le furie e ha ferito un poliziotto.

Il grave episodio di violenza è accaduto ieri in tarda serata. Il canicattinese non ha gradito il controllo e, dopo un acceso diverbio, ha afferrato un paio di forbici che aveva in casa e si è scagliato contro le forze dell'ordine minacciandole e tentando di colpirle. È partita una colluttazione che ha causato il ferimento di uno degli agenti, per fortuna non gravemente. Un'ambulanza è giunta in zona e ha trasportato il poliziotto all'ospedale Barone Lombardo di Canicattì dove è stato medicato per le ferite non profonde riportate.

Per il pregiudicato è scattato l'arresto e una denuncia alla Procura. Le accuse sono quelle di violenza, minacce e resistenza al pubblico ufficiale.

