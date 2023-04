Escrementi e blatte nelle mense ospedaliere, da Milano a Ragusa chiuse 7 cucine

Blitz dei Nas dei carabinieri d’intesa con il ministero della Salute all’interno di mense ospedaliere in diverse regioni italiane. L’operazione ha portato alla sospensione dell’attività o alla chiusura di 7 punti cucina a causa delle rilevanti carenze igienico-sanitarie e strutturali, come la presenza diffusa di umidita, le formazioni di muffe e l’infestazione di insetti ed escrementi di roditori. Ne dà notizia lo stesso nucleo dei carbinieri in una nota.

In particolare, il nucleo di Milano ha chiuso le mense di un istituto geriatrico e di un ospedale poichè invase da insetti e blatte nei locali di preparazione cibo/lavaggio stoviglie, nel magazzino e nelle celle frigorifere. Analoga motivazione ha determinato la chiusura della mensa di una casa di cura accreditata di Napoli.

Anche il NAS di Ragusa ha sospeso l’attivita dei locali della cucina dell'ospedale dove e stata accertata la presenza di roditori e loro deiezioni. Sono stati anche sequestrati oltre 400 kg di alimenti riscontrati in assenza di tracciabilita, scaduti di validita e custoditi in ambienti inadeguati nonche destinati all’impiego nelle pietanze sebbene di qualita inferiore a quanto previsto

